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Apptio

Apptio

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Вебсайт: apptio.com

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Apptio – це компанія, розташована в Белв’ю, штат Вашингтон, заснована в 2007 році, яка розробляє технологічне програмне забезпечення для управління бізнесом як послугу (SaaS). Корпоративні програми Apptio призначені для оцінки та передачі інформації про вартість ІТ-послуг для цілей планування, бюджетування та прогнозування. Послуги Apptio пропонують ІТ-директорам інструменти для керування сховищами, додатками, енергоспоживанням, кібербезпекою та зобов’язаннями щодо звітності технологічних відділів. У 2009 році компанія стала першою інвестицією для компанії венчурного капіталу Кремнієвої долини Andreessen Horowitz. У компанії приблизно 550 клієнтів різного розміру. 11 листопада 2018 року було оголошено, що Apptio буде придбана приватною інвестиційною компанією Vista Equity Partners за 1,9 мільярда доларів.

Вебсайт: apptio.com

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