WebCatalog
Wildix

Wildix

wildix.com

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Wildix — глобальна компанія, яка працює у сфері телекомунікацій і спеціалізується на продуктах для передачі голосу через IP. Компанія створює та розробляє програми Unified Communications та CEBP.

Вебсайт: wildix.com

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