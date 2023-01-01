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Trivago N.V., що продається малими літерами як trivago, є нідерландською транснаціональною технологічною компанією, що спеціалізується на пов’язаних з Інтернетом послугах і продуктах у сфері готелів, розміщення та метапошуку. Американська туристична компанія Expedia Group володіє більшістю акцій компанії. Компанія зареєстрована в Нідерландах.

Вебсайт: trivago.com

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