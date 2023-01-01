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IHG

IHG

ihg.com

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InterContinental Hotels Group plc, яка продається як IHG Hotels & Resorts, є британською багатонаціональною гостинною компанією зі штаб-квартирою в Денхемі, Бакінгемшир, Англія. Він котирується на Лондонській фондовій біржі та входить до складу індексу FTSE 100.

Вебсайт: ihg.com

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