Mobivate є провідною світовою компанією мобільного обміну повідомленнями, яка спеціалізується на масових SMS-повідомленнях, мобільному маркетингу, платних SMS-повідомленнях, коротких кодах і послугах мобільного білінгу.

Вебсайт: mobivate.com

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