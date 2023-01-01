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HP Inc. — американська багатонаціональна компанія з інформаційних технологій зі штаб-квартирою в Пало-Альто, Каліфорнія, яка розробляє персональні комп’ютери (ПК), принтери та супутні матеріали, а також рішення для 3D-друку. Вона була створена 1 листопада 2015 року як правонаступник оригінальної компанії Hewlett-Packard після того, як підрозділи корпоративних продуктів і бізнес-послуг було виділено в нову публічну компанію Hewlett Packard Enterprise.

Вебсайт: hp.com

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