Broadcom

Broadcom

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Broadcom Inc. є світовим технологічним лідером, який проектує, розробляє та постачає широкий спектр напівпровідників, корпоративного програмного забезпечення та рішень безпеки. Портфоліо продукції Broadcom, яка є лідером у цій категорії, обслуговує важливі ринки, включаючи хмарне забезпечення, центри обробки даних, мережеве, широкосмугове, бездротове, сховище, промислове та корпоративне програмне забезпечення. Наші рішення включають мережу та сховище для постачальників послуг і підприємств, мобільні пристрої та широкосмугове підключення, мейнфрейми, кібербезпеку та приватну та гібридну хмарну інфраструктуру. Broadcom — це корпорація штату Делавер зі штаб-квартирою в Пало-Альто, Каліфорнія.
Категорії:
Business
Synthetic Data Software

Вебсайт: broadcom.com

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KopiKat

KopiKat

kopikat.co

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