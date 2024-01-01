K2View

K2View

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Вебсайт: k2view.com

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У K2view ми віримо, що кожне підприємство повинно мати можливість використовувати свої дані, щоб стати такими ж проривними та гнучкими, як найкращі компанії у своїй галузі. Наша платформа Data Product Platform надає надійне, цілісне уявлення в режимі реального часу про все, що є важливим для бізнесу – чи то клієнти, постачальники, співробітники, замовлення, позики чи пацієнти. Ця одна платформа підтримує багато варіантів використання, зокрема Customer 360, керування тестовими даними, конфіденційність даних, хмарну міграцію, модернізацію застарілих додатків тощо, щоб досягти бізнес-результатів менш ніж вдвічі швидше та вдвічі дешевше, ніж будь-яка інша альтернатива. . Платформа K2view Data Product Platform розгортається за кілька тижнів, лінійно масштабується та миттєво адаптується до змін. Він підтримує сучасні архітектури даних – сітку даних, структуру даних і концентратор даних – у хмарі, локальному чи гібридному середовищах. Найбільш перспективні компанії, які потребують великих даних, покладаються на платформу K2view Data Product Platform, зокрема AT&T, American Express, IQVIA, Verizon, Sun Life і Vodafone.
Категорії:
Business
Synthetic Data Software

Вебсайт: k2view.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «K2View». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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GenRocket

GenRocket

genrocket.com

Gretel.ai

Gretel.ai

gretel.ai

Syntheticus

Syntheticus

syntheticus.ai

Informatica

Informatica

informatica.com

syntheticAIdata

syntheticAIdata

syntheticaidata.com

KopiKat

KopiKat

kopikat.co

CVEDIA

CVEDIA

cvedia.com

Securiti

Securiti

securiti.ai

YData

YData

ydata.ai

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Cypago

cypago.com

cloudplan

cloudplan

cloudplan.net

PagerDuty

PagerDuty

pagerduty.com

Jet2

Jet2

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