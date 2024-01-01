Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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CVEDIA прискорює розробку автономних програм. Розширюючи межі комп’ютерного бачення, ми прагнемо вирішувати найскладніші проблеми наших клієнтів за допомогою симуляції та моделювання датчиків, керування великими даними, системної інтеграції та навчання нейронної мережі.

Вебсайт: cvedia.com

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