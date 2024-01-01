CVEDIA

CVEDIA

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Вебсайт: cvedia.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

CVEDIA прискорює розробку автономних програм. Розширюючи межі комп’ютерного бачення, ми прагнемо вирішувати найскладніші проблеми наших клієнтів за допомогою симуляції та моделювання датчиків, керування великими даними, системної інтеграції та навчання нейронної мережі.
Категорії:
Business
Synthetic Data Software

Вебсайт: cvedia.com

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Gretel.ai

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Informatica

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syntheticAIdata

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KopiKat

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