Tonic.ai демократизує доступ до даних для всіх споживачів технічних даних, усуваючи компроміси між конфіденційністю та доступністю даних. Рішення Tonic синтезують безпечні, високоточні версії виробничих даних, позбавлені конфіденційної інформації та ідентифікаційної інформації. Сотні клієнтів у різних галузях покладаються на Tonic.ai для створення програмного забезпечення на основі даних і точного налаштування моделей навчання ML. Вони отримують всю цінність виробничих даних без фактичної необхідності копіювати конфіденційні дані у своїй організації, розблоковуючи стратегічні активи даних для використання в різних функціях, від інженерних робіт до бізнес-операцій і навіть відділів продажів для демонстрацій. Завдяки високоякісним даним команди створюють менше дефектів і швидше доставляють усе, маючи міцну позицію безпеки

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