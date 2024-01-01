YData

YData

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: ydata.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «YData» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

YData допомагає командам із вивчення даних прискорити розробку штучного інтелекту завдяки покращенню якості даних.
Категорії:
Software Development
Synthetic Data Software

Вебсайт: ydata.ai

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