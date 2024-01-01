Ми допомагаємо компаніям у різних галузях подолати складність отримання високоякісних даних для навчання їх моделям AI. Наше рішення генерує синтетичні дані, які дають клієнтам змогу легко створювати різноманітні набори даних у великому масштабі. Використовуючи syntheticAIdata Enterprise, клієнти можуть отримати багато переваг, включаючи значне зниження витрат, конфіденційність і відповідність нормативним вимогам, а також швидше вивести свої продукти ШІ на ринок. На сучасному конкурентному ринку точність моделей ШІ відіграє вирішальну роль. Використання синтетичних даних може підвищити точність цих моделей, що робить його вирішальним фактором для компаній, які прагнуть випередити конкурентів. Синтетичні дані є одним із найперспективніших методів у сучасному глибокому навчанні, особливо комп’ютерного зору. syntheticAIdata підтримується Microsoft для стартапів і є частиною програми NVIDIA Inception.

Вебсайт: syntheticaidata.com

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