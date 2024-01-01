Операційна платформа BI від Ikigai змінює спосіб прийняття бізнесом тактичних рішень. Зручний інтерфейс користувача/UX дозволяє будь-кому вводити й готувати дані, а також виконувати надійний аналіз на основі ШІ для досягнення своїх бізнес-цілей. DeepMatch об’єднує навіть найрізноманітніші набори даних за лічені хвилини без будь-якої попередньої обробки даних. Ця запатентована технологія вдосконалюється з часом і вчиться у людей. Запатентована технологія DeepCasting генерує прогнози на основі даних лише за кілька тижнів, також з більшою точністю, ніж будь-який інший метод. Замість того, щоб порівнювати кілька сценаріїв «що-якщо», власний аналіз DeepPlan Ikigai оцінює до 10^19 варіантів і визначає найбільш оптимальні для будь-яких заданих параметрів. Створений на основі передових досліджень Массачусетського технологічного інституту щодо штучного інтелекту та машинного навчання, Ikigai має унікальну позицію, щоб допомогти оперативним групам покращити швидкість і точність їхніх рішень в умовах невизначеності та постійних змін, зрештою збільшуючи рентабельність інвестицій для свого бізнесу, використовуючи новітні методи науки про дані. доступні для будь-якого спеціаліста з обробки даних. Дізнайтеся більше https://www.ikigailabs.io

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