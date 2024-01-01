WebCatalog

MachEye

MachEye

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: macheye.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MachEye» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Розширена аналітична платформа MachEye змінює спосіб, у який організації об’єднують свої дані, рішення та операції. У той час як поточні платформи бізнес-аналітики відповідають лише на запитання «що» щодо даних, MachEye допомагає користувачам відповісти на сценарії «що, чому та як» для кожного в організації. Керівники будь-якого рівня тепер можуть отримувати корисну інформацію та рекомендації за допомогою пошукової системи «Подобається в Google» і аудіовізуального досвіду «Подобається на YouTube», а також діаграм і аналітики самообслуговування. MachEye додає діючу кнопку «відтворення» до даних! Для отримання додаткової інформації відвідайте https://www.macheye.com.

Категорії:

Business
Аналітичні платформи

Вебсайт: macheye.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MachEye». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Tableau

Tableau

tableau.com

Looker

Looker

looker.com

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Grow

Grow

grow.com

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Metabase

Metabase

metabase.com

Sisense

Sisense

sisense.com

Domo

Domo

domo.com

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Observable

Observable

observablehq.com

Klipfolio

Klipfolio

klipfolio.com

Вам також може сподобатися

Zing Data

Zing Data

getzingdata.com

UXCam

UXCam

uxcam.com

Kleene

Kleene

kleene.ai

SeekTable

SeekTable

seektable.com

Orphex

Orphex

orphex.co

Akamai

Akamai

akamai.com

TURBOARD

TURBOARD

turboard.com

DataGPT

DataGPT

datagpt.com

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

CoinMarketCap

CoinMarketCap

coinmarketcap.com

ConverSight

ConverSight

conversight.ai

LiftIgniter

LiftIgniter

liftigniter.com

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.