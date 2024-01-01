Розширена аналітична платформа MachEye змінює спосіб, у який організації об’єднують свої дані, рішення та операції. У той час як поточні платформи бізнес-аналітики відповідають лише на запитання «що» щодо даних, MachEye допомагає користувачам відповісти на сценарії «що, чому та як» для кожного в організації. Керівники будь-якого рівня тепер можуть отримувати корисну інформацію та рекомендації за допомогою пошукової системи «Подобається в Google» і аудіовізуального досвіду «Подобається на YouTube», а також діаграм і аналітики самообслуговування. MachEye додає діючу кнопку «відтворення» до даних! Для отримання додаткової інформації відвідайте https://www.macheye.com.

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