Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «LiftIgniter» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

LiftIgniter допомагає компаніям отримати вигоду від рекомендацій на основі машинного навчання в режимі реального часу в їхніх цифрових ресурсах (веб, мобільні пристрої, електронна пошта, push тощо). Нашу технологію можна порівняти з тим, що створили провідні веб-сайти (Youtube, Amazon тощо) для своїх розділів, таких як «Рекомендовано для вас» або «Вам може сподобатися».

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Вебсайт: liftigniter.com

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