Альтернативи - LiftIgniter

Reelevant

try.reelevant.com

Reelevant — це перша система маркетингового контенту на вимогу. Вміст – це причина, через яку люди взаємодіють із вашим брендом. Ми пропонуємо керований даними підхід для створення вмісту на вимогу, коли споживачі дійсно його бачать. Наша платформа генерує будь-які варіанти вмісту за мілісекунди та ...