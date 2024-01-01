WebCatalog

Notix

Notix

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: notix.co

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Notix» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

NOTIX is a multifunctional web and in-app push notifications service for audience engagement, user retention, and monetization. Platforms supported: Android, Web Demo: available upon request User guide: https://help.notix.co/en/ What can you do with Notix? - Re-engaging your audience - Increasing CR - Pushing your content to target audience Key features: - In-App - On-site notifications - Audience segmentation - Push monetization - Parallel testing option - Real-time statistics - Database migration from another service - Flexible subscription prompts - API integration - WordPress plugin - Content recommendations - Triggered Push - RSS Feeds - Emoji Support

Категорії:

Productivity
Push Notification Software

Вебсайт: notix.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Notix». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Odoo

Odoo

odoo.com

Brevo

Brevo

brevo.com

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

AWeber

AWeber

aweber.com

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

Courier

Courier

courier.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Braze

Braze

braze.com

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

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