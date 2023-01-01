Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «kalaksi» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Нова соціальна мережа для більш відкритого Інтернету на основі синдикованих каналів.
Як це працює?
У кожного користувача є свій калаксі - місце, де можна створювати планети.
Планети діють і як шкала часу (де ви можете публікувати та повторно публікувати), і як агрегатори внутрішніх і зовнішніх каналів.
Кожна планета також експортує власний RSS-канал, щоб ваш вміст можна було легко отримати з інших місць.
Ви можете підписатися на планети інших користувачів, а також на стандартні канали RSS/Atom. Новий вміст буде автоматично опубліковано на планетах, на які ви підписалися.
Ви також можете позначати зірочкою та коментувати всі дописи, створювати приватні або обмежені планети та заводити дружбу з іншими користувачами, щоб ділитися приватним вмістом.
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