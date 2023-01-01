Нова соціальна мережа для більш відкритого Інтернету на основі синдикованих каналів. Як це працює? У кожного користувача є свій калаксі - місце, де можна створювати планети. Планети діють і як шкала часу (де ви можете публікувати та повторно публікувати), і як агрегатори внутрішніх і зовнішніх каналів. Кожна планета також експортує власний RSS-канал, щоб ваш вміст можна було легко отримати з інших місць. Ви можете підписатися на планети інших користувачів, а також на стандартні канали RSS/Atom. Новий вміст буде автоматично опубліковано на планетах, на які ви підписалися. Ви також можете позначати зірочкою та коментувати всі дописи, створювати приватні або обмежені планети та заводити дружбу з іншими користувачами, щоб ділитися приватним вмістом.

Вебсайт: kalaksi.com

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