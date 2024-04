Yahoo Calendar is a Web-based calendar service from Yahoo!. It can read calendar feeds and events syndicated from sites that make use of the published Yahoo calendar programming interfaces.

Вебсайт: calendar.yahoo.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Yahoo Calendar». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.