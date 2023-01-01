Yahoo! Mail — це служба електронної пошти, запущена 8 жовтня 1997 року американською компанією Yahoo!, яка нині є дочірньою компанією Verizon. Він пропонує чотири різні плани електронної пошти: три для особистого користування (базовий, плюс і без реклами) і ще один для бізнесу. Станом на січень 2020 року Yahoo! У Mail було 225 мільйонів користувачів. Користувачі можуть отримувати доступ до своїх поштових скриньок і керувати ними за допомогою інтерфейсу веб-пошти, доступного за допомогою стандартного веб-браузера. Деякі облікові записи також підтримували використання стандартних поштових протоколів (POP3 і SMTP). З 2015 року користувачі також можуть підключати облікові записи електронної пошти, які не належать Yahoo, до клієнта веб-пошти. Протягом багатьох років користувачі могли відкривати облікові записи за допомогою ''@yahoo.com'' або "@ymail.com", або національного домен (''@yahoo.fr'' у Франції, ''@yahoo.co.uk'' у Великій Британії, ''@yahoo.it'' в Італії тощо). Зараз Yahoo! дозволяє користувачам лише реєструвати облікові записи ''@yahoo.com''.

Вебсайт: mail.yahoo.com

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