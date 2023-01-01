Отримуйте заголовки, електронну пошту, цитати тощо — усе в одному місці. Мій Yahoo! це стартова сторінка або веб-портал, який поєднує персоналізовані Yahoo! функції, канали вмісту та інформація. Сайт був запущений у 1996 році та був одним із найпопулярніших творінь компанії.

Вебсайт: my.yahoo.com

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