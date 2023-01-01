Plurk () — це безкоштовна соціальна мережа та служба мікроблогів, яка дозволяє користувачам надсилати оновлення (інакше відомі як plurks) за допомогою коротких повідомлень або посилань, які можуть містити до 360 текстових символів (станом на 28 грудня 2016 року негайно до цього ліміт становив 210, який було збільшено порівняно з початковим лімітом у 140). Оновлення потім відображаються на домашній сторінці користувача за допомогою шкали часу, де перераховано всі оновлення, отримані в хронологічному порядку, і доставлені іншим користувачам, які вибрали отримати їх. Унікальною особливістю його часової шкали є горизонтальне прокручування, яке відрізняється від інших популярних веб-сайтів соціальних мереж або мікроблогів, таких як Twitter або Facebook, де користувачі можуть бачити більше дописів, що розміщуються горизонтально по екрану, з попередніми кнопками праворуч. Кожен із потоків показує мітки часу під кадром шкали часу та лічильник кількості відповідей; ланцюжок може мати від 300 до тисячі відповідей. Користувачі можуть відповідати на оновлення інших користувачів зі своєї хронології через веб-сайт Plurk.com, за допомогою приватних чи миттєвих повідомлень або текстових повідомлень через сумісні програми сторонніх розробників.

Вебсайт: plurk.com

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