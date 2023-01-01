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MyAnimeList

MyAnimeList

myanimelist.net

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MyAnimeList, часто скорочено MAL, — це соціальна мережа для аніме та манги, а також веб-сайт програми для соціального каталогізації, яким керують волонтери. Сайт надає своїм користувачам систему, схожу на список, для впорядкування та оцінювання аніме та манги.

Вебсайт: myanimelist.net

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