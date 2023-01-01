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Myspace

Myspace

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Вебсайт: myspace.com

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Myspace (стилізований як myspace або MySpace) — американська служба соціальної мережі. З 2005 по 2008 рік це була найбільша соціальна мережа у світі.

Вебсайт: myspace.com

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