Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Life360» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Life360 Inc. – це компанія інформаційних технологій із Сан-Франциско, яка надає споживачам у всьому світі послуги на основі визначення місцезнаходження, зокрема обмін інформацією та сповіщення. Її основна служба називається Life360, сімейна програма для соціальних мереж, випущена в 2008 році. Це служба на основі визначення місцезнаходження, розроблена в основному для того, щоб давати друзям і членам сім’ї можливість ділитися своїм місцезнаходженням один з одним.

Вебсайт: life360.com

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