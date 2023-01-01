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Life360

Life360

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Вебсайт: life360.com

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Life360 Inc. – це компанія інформаційних технологій із Сан-Франциско, яка надає споживачам у всьому світі послуги на основі визначення місцезнаходження, зокрема обмін інформацією та сповіщення. Її основна служба називається Life360, сімейна програма для соціальних мереж, випущена в 2008 році. Це служба на основі визначення місцезнаходження, розроблена в основному для того, щоб давати друзям і членам сім’ї можливість ділитися своїм місцезнаходженням один з одним.

Вебсайт: life360.com

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