Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Glympse» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Glympse is the pioneer of location technology and the leading geo-location tracking platform with built-in customer notifications and communications. We provide best-in-class location-based technology to capture, ingest and process data to predictively visualize and provide notifications & updates to where people, products and assets are while in motion. The Glympse predictive visibility and location intelligence technology is used by brands globally.

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Вебсайт: corp.glympse.com

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