Платформа розвідки про місцезнаходження для вибору місця, планування розташування та стратегії розширення. Symaps допомагає клієнтам у різних галузях (роздрібна торгівля, предмети розкоші, ресторани, зарядні станції для автомобілів тощо) приймати кращі рішення щодо розташування. Платформа поєднує та витягує цінність різних типів даних про місцезнаходження (соціально-демографічні показники, кількість відвідувачів, конкурентне середовище, приватні дані), щоб визначити та оцінити найкращі місця. Доступно багато функціональних можливостей: візуалізація покриття мережі, дослідження зон водозбору, порівняння місць, визначення білих зон, націлювання на нові зони зростання відповідно до попередньо визначеного набору критеріїв, пошук подібних місць, порівняння з конкурентами,... Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і проста візуалізація шарів даних на карті, імпорт та експорт даних. Платформа Symaps працює по всьому світу та наразі використовується в 15 країнах.

Вебсайт: symaps.io

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