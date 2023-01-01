Koo — це глобальна платформа мікроблогів, яка об’єднує понад 50 мільйонів користувачів із понад 100 країн. Це дає людям змогу висловлювати свої думки обраною мовою. Він містить соціальні новини та оновлення від мільйонів людей.

Вебсайт: kooapp.com

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