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Yandex Music

Yandex Music

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Вебсайт: music.yandex.com

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Яндекс Музика — музичний потоковий сервіс, розроблений Яндексом. Користувачі вибирають музичні композиції, альбоми, колекції музичних треків для потокової передачі на свій пристрій за запитом і отримують персоналізовані рекомендації. Послуга також доступна як мобільний додаток із версіями, сумісними з iOS, Android. Сервіс доступний у Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Ізраїлі, Казахстані, Киргизстані, Молдові, Росії, Таджикистані, Туркменістані та Узбекистані. Підписку можна оплатити лише з підтримуваних вище країн, але тоді послуга доступна в усіх інших країнах. Станом на жовтень 2017 року на Яндекс Музиці було доступно понад 40 мільйонів музичних треків. Близько 20 мільйонів людей користуються сервісом принаймні раз на місяць. Найпопулярнішою функцією Яндекс Музики є смарт-списки відтворення, які щодня оновлюються для кожного користувача та містять нещодавно відтворені треки, музику, схожу на улюблену, і різноманітні треки, які базуються на смаки користувача.

Вебсайт: music.yandex.com

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