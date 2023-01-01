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Ya.ru

Ya.ru

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Вебсайт: ya.ru

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Яндекс Пошук (Яндекс) — пошукова система. Він належить компанії Яндекс, що базується в Росії. У січні 2015 року пошук Яндекса генерував 51,2% усього пошукового трафіку в Росії за даними LiveInternet.

Вебсайт: ya.ru

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