Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Ya.ru» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Яндекс Пошук (Яндекс) — пошукова система. Він належить компанії Яндекс, що базується в Росії. У січні 2015 року пошук Яндекса генерував 51,2% усього пошукового трафіку в Росії за даними LiveInternet.

Вебсайт: ya.ru

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Ya.ru». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.