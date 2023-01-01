Threema — це програма для обміну миттєвими повідомленнями з наскрізним шифруванням для iOS, Android і Windows Phone. Програмне забезпечення базується на принципах конфіденційності, і служба не вимагає від користувачів надавати номер телефону чи будь-яку іншу особисту інформацію: Додаток Threema можна використовувати анонімно. Окрім текстових повідомлень, користувачі можуть здійснювати голосові дзвінки, надсилати мультимедіа, місцезнаходження, голосові повідомлення та файли. Використовуючи веб-додаток «Threema Web», сервіс можна використовувати на ПК. Threema розроблена швейцарською компанією Threema GmbH. Сервери розташовані в Швейцарії, а розробка — у Пфеффіконі. Станом на квітень 2017 року Threema мала 4,5 мільйона користувачів. Станом на січень 2019 року бізнес-версією Threema Work користувалися 3000 компаній та організацій.

Вебсайт: threema.ch

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Threema». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.