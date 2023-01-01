WebCatalog

Messenger

Messenger

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: messenger.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Messenger» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Facebook Messenger (широко відомий як Messenger) — це американська програма обміну повідомленнями та платформа, розроблена Facebook, Inc. Спочатку розроблена як Facebook Chat у 2008 році, компанія оновила свою службу обміну повідомленнями в 2010 році, а згодом випустила автономні програми для iOS і Android у серпні 2011 року. автономне апаратне забезпечення порталу Facebook для викликів на основі Messenger у четвертому кварталі 2018 року. Пізніше Facebook запустив спеціальний інтерфейс веб-сайту (Messenger.com) і відокремив функцію обміну повідомленнями від основної програми Facebook, дозволяючи користувачам використовувати веб-інтерфейс або завантажити його автономних програм. У квітні 2020 року Facebook офіційно випустив Messenger для робочого столу, який підтримується Windows 10 і macOS і поширюється в Microsoft Store і App Store відповідно. Користувачі можуть надсилати повідомлення та обмінюватися фотографіями, відео, стікерами, аудіо та файлами, а також реагувати на повідомлення інших користувачів і взаємодіяти з ботами. Сервіс також підтримує голосові та відеодзвінки. Окремі програми підтримують використання кількох облікових записів, розмови з додатковим наскрізним шифруванням та ігри.

Вебсайт: messenger.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Messenger». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Telegram

Telegram

telegram.org

Google Messages

Google Messages

messages.google.com

WhatsApp

WhatsApp

whatsapp.com

Actual

Actual

actualbudget.com

Threema

Threema

threema.ch

Element

Element

element.io

CamScanner

CamScanner

camscanner.com

RMail

RMail

rmail.com

Troop Messenger

Troop Messenger

troopmessenger.com

MessengerPeople

MessengerPeople

messengerpeople.com

MobileMonkey

MobileMonkey

mobilemonkey.com

GitNoter

GitNoter

gitnoter.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності