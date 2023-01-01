Facebook Messenger (широко відомий як Messenger) — це американська програма обміну повідомленнями та платформа, розроблена Facebook, Inc. Спочатку розроблена як Facebook Chat у 2008 році, компанія оновила свою службу обміну повідомленнями в 2010 році, а згодом випустила автономні програми для iOS і Android у серпні 2011 року. автономне апаратне забезпечення порталу Facebook для викликів на основі Messenger у четвертому кварталі 2018 року. Пізніше Facebook запустив спеціальний інтерфейс веб-сайту (Messenger.com) і відокремив функцію обміну повідомленнями від основної програми Facebook, дозволяючи користувачам використовувати веб-інтерфейс або завантажити його автономних програм. У квітні 2020 року Facebook офіційно випустив Messenger для робочого столу, який підтримується Windows 10 і macOS і поширюється в Microsoft Store і App Store відповідно. Користувачі можуть надсилати повідомлення та обмінюватися фотографіями, відео, стікерами, аудіо та файлами, а також реагувати на повідомлення інших користувачів і взаємодіяти з ботами. Сервіс також підтримує голосові та відеодзвінки. Окремі програми підтримують використання кількох облікових записів, розмови з додатковим наскрізним шифруванням та ігри.

Вебсайт: messenger.com

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