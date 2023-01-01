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Actual

Actual

actualbudget.com

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Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Actual — це надшвидка програма, орієнтована на конфіденційність, для керування вашими фінансами. Ви володієте своїми даними, і ми синхронізуємо їх на всіх пристроях із додатковим наскрізним шифруванням.

Вебсайт: actualbudget.com

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