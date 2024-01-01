WebCatalog

Openli

Openli

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Вебсайт: openli.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Openli автоматизує процес перевірки та керування вашими обробниками даних, і ми створюємо ваш RoPA для вас. За хвилини. Заснована в Копенгагені, Данія, на твердому переконанні, що важливість конфіденційності має зробити її більш керованою для команд юристів. Нашим рішенням є The Privacy Hub. Платформа, яка керує, інформує та перевіряє всі ваші процесори даних і зберігає всю відповідну інформацію про постачальників. За книгою та у вас під рукою. Завантажте власну інформацію в Hub для легкого доступу. Поділіться своїми зусиллями щодо конфіденційності з клієнтами, зацікавленими сторонами та потенційними клієнтами лише кількома клацаннями миші. Нехай ваша команда підтримує продажі з меншими ресурсами. Допоможіть швидше укладати угоди. Наші клієнти кажуть, що ми знімаємо з них серйозну кількість одноманітної адмінсистеми. Що платформа «забезпечує єдине найцінніше програмне рішення для масштабування наших легальних операцій». Ми кажемо, що конфіденційність є важливою роботою, але це не обов’язково має бути ваша робота.

Вебсайт: openli.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Openli». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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