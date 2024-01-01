WebCatalog

Didomi

Didomi

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: didomi.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Didomi» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Didomi helps organizations implement great Privacy User Experiences that respect choices and give people control over their data. Our Global Privacy UX Solutions are designed to solve today's data privacy challenges, and include: -Multi-regulations consent management -Privacy governance -User privacy journeys We also offer value-added capabilities such as flexible integrations and connectors, high-grade security standards, and premium support services. Thousands of companies work with Didomi to collect billions of consent and preference data points, monitor vendor and tracker activity, reduce compliance risk and engage their users with highly personalized, privacy-first experiences that build trust and loyalty. Find out more at www.didomi.io. Are you currently a Didomi client? Earn 200€ 🎁 Join our Referral Program to recommend a trusted Privacy UX to your network. More information at www.didomi.io/referral-program

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для персоналізації

Вебсайт: didomi.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Didomi». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

duda.co

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Emma

Emma

myemma.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Sender

Sender

sender.net

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Litmus

Litmus

litmus.com

Вам також може сподобатися

Treasure Data

Treasure Data

treasuredata.com

Referral Factory

Referral Factory

referral-factory.com

Referral Rocket

Referral Rocket

referralrocket.io

mParticle Customer

mParticle Customer

mparticle.com

mParticle AU

mParticle AU

mparticle.com

mParticle US

mParticle US

mparticle.com

mParticle EU

mParticle EU

mparticle.com

Avo

Avo

avo.app

Study Island

Study Island

edmentum.com

Appsflyer

Appsflyer

appsflyer.com

FirstPromoter

FirstPromoter

firstpromoter.com

WebTrackFlow

WebTrackFlow

webtrackflow.com

Переглянути

WebCatalog Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.