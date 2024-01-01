Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Securiti» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Securiti є піонером Data Command Center, централізованої платформи, яка забезпечує безпечне використання даних і GenAI. Він забезпечує уніфікований інтелект даних, елементи керування та оркестрування в гібридних багатохмарних середовищах. Великі глобальні підприємства покладаються на Data Command Center Securiti для захисту даних, конфіденційності, управління та відповідності. Securiti була відзначена численними галузевими та аналітичними нагородами, зокрема «Найінноваційніший стартап» від RSA, «25 найкращих стартапів машинного навчання» від Forbes, «Найінноваційніші компанії штучного інтелекту» від CB Insights, «Класний постачальник у сфері безпеки даних» від Gartner, та «Лідер хвилі управління конфіденційністю» від Forrester.

Вебсайт: securiti.ai

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