Securiti

Securiti

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Вебсайт: securiti.ai

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Securiti є піонером Data Command Center, централізованої платформи, яка забезпечує безпечне використання даних і GenAI. Він забезпечує уніфікований інтелект даних, елементи керування та оркестрування в гібридних багатохмарних середовищах. Великі глобальні підприємства покладаються на Data Command Center Securiti для захисту даних, конфіденційності, управління та відповідності. Securiti була відзначена численними галузевими та аналітичними нагородами, зокрема «Найінноваційніший стартап» від RSA, «25 найкращих стартапів машинного навчання» від Forbes, «Найінноваційніші компанії штучного інтелекту» від CB Insights, «Класний постачальник у сфері безпеки даних» від Gartner, та «Лідер хвилі управління конфіденційністю» від Forrester.
Категорії:
Business
Synthetic Data Software

Вебсайт: securiti.ai

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GenRocket

GenRocket

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Gretel.ai

Gretel.ai

gretel.ai

Syntheticus

Syntheticus

syntheticus.ai

Informatica

Informatica

informatica.com

syntheticAIdata

syntheticAIdata

syntheticaidata.com

KopiKat

KopiKat

kopikat.co

K2View

K2View

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CVEDIA

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