Coveo

Coveo

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Вебсайт: coveo.com

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Coveo – це корпоративне програмне забезпечення як послуга (SaaS), розташоване в Квебеку, яке пропонує хмарну платформу для інтелектуального цифрового досвіду та спеціальне програмне забезпечення, створене на цій платформі. Coveo Relevance Cloud™ використовує технології пошуку, аналітики та машинного навчання для уніфікації різнорідного вмісту та даних, щоб автоматизувати доставку актуальної персоналізованої інформації. Coveo надає рішення для електронної комерції, обслуговування клієнтів і кваліфікації робочої сили. Компанію визнано лідером у магічному квадранті Gartner для Insight Engines, лідером у Forrester Wave™: Cognitive Search і сильним виконавцем у The Forrester Wave™: Journey Orchestration Platforms.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для персоналізації
Двигуни персоналізації
Програмне забезпечення для пошуку підприємства
Програмне забезпечення електронного мерчендайзингу

Вебсайт: coveo.com

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Альтернативи

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Tidio

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Brevo

Brevo

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Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Guru

Guru

getguru.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Google Cloud Search

Google Cloud Search

cloudsearch.google.com

Duda

Duda

duda.co

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Qatalog

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