Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Coveo» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Coveo – це корпоративне програмне забезпечення як послуга (SaaS), розташоване в Квебеку, яке пропонує хмарну платформу для інтелектуального цифрового досвіду та спеціальне програмне забезпечення, створене на цій платформі. Coveo Relevance Cloud™ використовує технології пошуку, аналітики та машинного навчання для уніфікації різнорідного вмісту та даних, щоб автоматизувати доставку актуальної персоналізованої інформації. Coveo надає рішення для електронної комерції, обслуговування клієнтів і кваліфікації робочої сили. Компанію визнано лідером у магічному квадранті Gartner для Insight Engines, лідером у Forrester Wave™: Cognitive Search і сильним виконавцем у The Forrester Wave™: Journey Orchestration Platforms.

Вебсайт: coveo.com

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