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OneLogin

OneLogin

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Вебсайт: onelogin.com

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OneLogin, Inc. – це хмарний постачальник ідентифікації та керування доступом (IAM), який проектує, розробляє та продає платформу уніфікованої системи керування доступом (UAM) підприємствам і організаціям на рівні підприємства. OneLogin, заснована в 2009 році братами Томасом Педерсеном і Крістіаном Педерсеном, є приватною компанією на пізній стадії. OneLogin було названо провидцем у магічному квадранті Gartner з управління доступом. Платформа OneLogin UAM — це система керування доступом, яка використовує систему єдиного входу (SSO) і хмарний каталог, що дозволяє організаціям керувати доступом користувачів до локальних і хмарних програм. Платформа також включає ініціалізацію користувачів, керування життєвим циклом і багатофакторну автентифікацію (MFA). OneLogin знаходиться в Сан-Франциско з офісом розробників у Редмонді, штат Вашингтон, а також у Лондоні та Гвадалахарі. Компанія проводить щорічну конференцію користувачів Connect.

Вебсайт: onelogin.com

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