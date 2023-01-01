WebCatalog

UberConference

UberConference

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: uberconference.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «UberConference» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

UberConference — це хмарна система відеоконференцій від Dialpad, приватної компанії в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанію, раніше відому як Firespotter Labs, заснував Крейг Вокер через рік після того, як він став першим постійним підприємцем у Google Ventures. Перед запуском UberConference Firespotter запустив додаток для розміщення місць у ресторані під назвою NoshList.

Вебсайт: uberconference.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «UberConference». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Engine Yard

Engine Yard

engineyard.com

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

Line2

Line2

line2.com

Levi's

Levi's

levi.com

GAP

GAP

gap.com

Insightly

Insightly

insightly.com

Uber Eats

Uber Eats

ubereats.com

L.L.Bean

L.L.Bean

llbean.com

Wayback Machine

Wayback Machine

archive.org

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

Bookshop

Bookshop

bookshop.org

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності