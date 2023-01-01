Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «UberConference» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

UberConference — це хмарна система відеоконференцій від Dialpad, приватної компанії в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанію, раніше відому як Firespotter Labs, заснував Крейг Вокер через рік після того, як він став першим постійним підприємцем у Google Ventures. Перед запуском UberConference Firespotter запустив додаток для розміщення місць у ресторані під назвою NoshList.

Вебсайт: uberconference.com

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