WebCatalog
Flexicloud

Flexicloud

flexi.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Програмне забезпечення Flexi перевірено як у локальних, так і в хмарних середовищах. Але, як і більшість представників галузі, ми розуміємо, що перехід до хмари є вигідним як з точки зору вартості, так і продуктивності. Ви можете покластися на понад 25 років досвіду Flexi, щоб отримати всі переваги хмари без шкоди для безпеки чи продуктивності.

Вебсайт: flexi.com

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