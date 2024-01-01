Superwise

Superwise

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Вебсайт: superwise.ai

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Оскільки все більше компаній покладаються на моделі штучного інтелекту, щоб підвищити свій вплив і прибутки, зростає потреба в управлінні, моніторингу та оптимізації поведінки цих моделей у реальному житті. Superwise.ai — це компанія, яка контролює та гарантує справність моделей ШІ у виробництві. Superwise.ai, який уже використовується організаціями вищого рівня, щоденно відстежує мільйони прогнозів, щоб усунути ризики, пов’язані з чорним ящиком цих моделей: неправильні рішення, небажані упередження та проблеми з відповідністю. Їхнє рішення для гарантії штучного інтелекту діє як єдине джерело правди для всіх зацікавлених сторін і надає командам із дослідження даних і операційним командам правильну інформацію, щоб масштабувати використання ШІ, стаючи більш незалежними, гнучкими та здобуваючи впевненість у роботі своїх моделей. Реалізовані випадки використання включають прогнозування довгострокової цінності клієнта (CLV), виявлення шахрайства, підрахунок потенційних клієнтів, андеррайтинг, кредитний ризик тощо. Компанія Gartner, відома своєю інноваційною технологією та підходом, нещодавно назвала superwise найкращим постачальником 2020 року в галузі корпоративного штучного управління.
Категорії:
Business
MLOps Platforms

Вебсайт: superwise.ai

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labelbox.com

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