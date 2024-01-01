KopiKat

KopiKat

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Вебсайт: kopikat.co

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KopiKat — це революційний генеративний інструмент доповнення даних для підвищення точності моделі ШІ без зміни архітектури мережі. KopiKat розширює стандартні підходи до розширення даних, створюючи свіжі копії оригінальних зображень, зберігаючи всі важливі анотації даних. Результатом є збагачена модель, яка за якістю та різноманітністю перевершує моделі, створені традиційними методами доповнення даних.
Категорії:
Business
Synthetic Data Software

Вебсайт: kopikat.co

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