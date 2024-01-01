Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «KopiKat» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

KopiKat — це революційний генеративний інструмент доповнення даних для підвищення точності моделі ШІ без зміни архітектури мережі. KopiKat розширює стандартні підходи до розширення даних, створюючи свіжі копії оригінальних зображень, зберігаючи всі важливі анотації даних. Результатом є збагачена модель, яка за якістю та різноманітністю перевершує моделі, створені традиційними методами доповнення даних.

Вебсайт: kopikat.co

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