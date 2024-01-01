Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Genmo» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Genmo — це платформа для створення та поширення інтерактивного генеративного мистецтва, що занурює в себе. Виходьте за рамки 2D-зображень у Genmo, створюючи відео, анімацію тощо. Ми допомагаємо вам створювати медіа у форматах, які вам потрібні, щоб розповідати свої історії.

Вебсайт: genmo.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Genmo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.