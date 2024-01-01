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everviz

everviz

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Вебсайт: everviz.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

everviz — онлайн-інструмент візуалізації, який допомагає створювати інтерактивні діаграми та карти. Вставте свої інтерактивні візуалізації на свій веб-сайт, блог або інтранет - експортуйте їх як зображення або PDF. Ми віримо, що розповідання історій за допомогою красивих інтерактивних візуалізацій робить повідомлення легшим для розуміння та більш привабливим. Наша місія полягає в тому, щоб полегшити будь-кому створення та публікацію приголомшливих візуалізацій, щоб розповісти переконливі історії. Введіть дані безпосередньо, перемістіть файл CSV у редактор, скопіюйте та вставте з Excel або підключіться до живих даних за допомогою нашої інтеграції Google Sheet. Наш інтуїтивно зрозумілий редактор дозволяє вибрати тип діаграми, редагувати текст, шрифти та кольори, щоб ваші дані виділялися.

Вебсайт: everviz.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «everviz». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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