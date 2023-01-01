Перетворіть свій Excel на машину аналізу інформації, якою зможе керувати кожен. Візуалізуйте свої електронні таблиці як передбачувані інформаційні панелі, автоматизуйте фінансові звіти та співпрацюйте над аналізом ризиків і ризиків, захищаючи модель, конфіденційні дані та точно контролюючи, наскільки кожна особа може з ними взаємодіяти. Зберігайте гнучкість електронної таблиці – використовуйте знайомий синтаксис Excel, включаючи динамічні масиви та XLOOKUP, і швидко аналізуйте модель, її сценарії та створюйте інтерактивні візуалізації для своєї команди. Будьте під контролем – розширюйте можливості вашої команди, щоб отримувати статистику та вносити інформацію в центральну електронну таблицю безпечним і організованим способом, яким ви керуєте. Отримуйте відповіді за лічені хвилини. Створіть рівень візуалізації для вашої команди, щоб за лічені хвилини ставити запитання центральної моделі «що, якщо», аналізувати сценарії та ризики та ділитися інтерактивною інформацією. Менше помилок, кращий захист – підвищуйте точність даних, зменшуйте ризик помилок, захищайте конфіденційну інформацію та швидше приймайте кращі рішення.

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