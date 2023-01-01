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Microsoft Excel Online

Microsoft Excel Online

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Створюйте, редагуйте та діліться електронними таблицями Excel за допомогою онлайн-версії Microsoft Excel. Працюйте з іншими над спільними проектами в режимі реального часу. Microsoft Excel — це електронна таблиця, розроблена Microsoft для Windows, macOS, Android та iOS. Він містить обчислення, інструменти для побудови графіків, зведені таблиці та мову програмування макросів під назвою Visual Basic for Applications. Це дуже широко застосовувана електронна таблиця для цих платформ, особливо з версії 5 у 1993 році, і вона замінила Lotus 1-2-3 як промисловий стандарт для електронних таблиць. Excel є частиною пакета програм Microsoft Office.

Вебсайт: microsoft.com

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