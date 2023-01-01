Легко керуйте своїми фінансами та відстежуйте свої витрати в одному місці за допомогою Simplifi від Quicken, зручного та легкого у використанні додатку для бюджетування. Відстеження витрат, управління бюджетами та ведення звітності про ваші фінанси може бути складним завданням. Simplifi від Quicken дозволяє легко переглядати щомісячні рахунки, ставити цілі та збільшувати свої заощадження менш ніж за 5 хвилин на тиждень. Не дозволяйте своїм фінансам стримувати вас; візьміть під контроль свої фінанси сьогодні!

Вебсайт: simplifimoney.com

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