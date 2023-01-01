Zalo – це програма обміну повідомленнями з В’єтнаму, яка забезпечує швидке, стабільне, зручне та приватне з’єднання для користувачів у будь-який час і будь-де. Швидкий і стабільний - Повідомлення, дзвінки, зображення, якісні файли... швидко і стабільно доставляються в будь-яких умовах і контекстах. Просто і зручно - Простий інтерфейс, яким легко користуватися для всіх. - Багатофункціональна програма, яка підтримує текстові повідомлення, голос, наклейки, зображення, аудіодзвінки, відеодзвінки, підключення 1-1, груповий чат, надсилання файлів, захоплення екрана... для різних випадків використання. - Легко доступний з кількох платформ, таких як телефон, робочий стіл або веб-сайт. - Діліться та зберігайте прекрасні моменти зі своєю родиною, улюбленими друзями на хронології Zalo

Вебсайт: zalo.me

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