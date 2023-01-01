Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Zalo» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Zalo – це програма обміну повідомленнями з В’єтнаму, яка забезпечує швидке, стабільне, зручне та приватне з’єднання для користувачів у будь-який час і будь-де.
Швидкий і стабільний
- Повідомлення, дзвінки, зображення, якісні файли... швидко і стабільно доставляються в будь-яких умовах і контекстах.
Просто і зручно
- Простий інтерфейс, яким легко користуватися для всіх.
- Багатофункціональна програма, яка підтримує текстові повідомлення, голос, наклейки, зображення, аудіодзвінки, відеодзвінки, підключення 1-1, груповий чат, надсилання файлів, захоплення екрана... для різних випадків використання.
- Легко доступний з кількох платформ, таких як телефон, робочий стіл або веб-сайт.
- Діліться та зберігайте прекрасні моменти зі своєю родиною, улюбленими друзями на хронології Zalo
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Zalo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.