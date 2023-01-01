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WeChat

WeChat

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Вебсайт: wechat.com

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WeChat (китайська: 微信; піньїнь: Wēixìn (слухайте); буквально: «мікро-повідомлення») — китайська багатоцільова програма для обміну повідомленнями, соціальних мереж і мобільних платежів, розроблена Tencent. Вперше випущений у 2011 році, він став найбільшим у світі автономним мобільним додатком у 2018 році з понад 1 мільярдом активних користувачів щомісяця. WeChat називають китайською «програмою для всього» та «суперпрограмою» через широкий набір функцій. Діяльність користувачів у WeChat аналізується, відстежується та передається китайській владі за запитом у рамках мережі масового стеження в Китаї. WeChat цензурує політично чутливі теми в Китаї. Дані, передані обліковими записами, зареєстрованими за межами Китаю, відстежуються, аналізуються та використовуються для створення алгоритмів цензури в Китаї. У відповідь на прикордонну суперечку між Індією та Китаєм WeChat було заборонено в Індії в червні 2020 року. 6 серпня 2020 року президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону «транзакцій» США з WeChat протягом 45 днів.

Вебсайт: wechat.com

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