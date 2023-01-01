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Google Messages

Google Messages

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Вебсайт: messages.google.com

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Повідомлення – це програма для обміну SMS і миттєвими повідомленнями, розроблена Google для мобільної операційної системи Android. Також доступний веб-інтерфейс. Запущений 12 листопада 2014 року, він підтримує повідомлення Rich Communication Services (RCS) з 2018 року. Додаток не підтримує наскрізне шифрування, однак розвиток функції було помічено у витоку внутрішньої версії додатка 23 травня 2020 року. .До квітня 2020 року додаток було встановлено понад мільярд, що, швидше за все, було пов’язано з широким розгортанням Google Rich Communication Services у багатьох країнах без підтримки оператора.

Вебсайт: messages.google.com

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